«Михаилу Лермонтову было все равно, что есть»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему аппетит Льва Толстого беспокоил его жену, а Леонардо да Винчи предпочитал питаться томатами, капустой и морковью.

В мир гениальных людей отправляемся сегодня. Как сказал один из них, великих, мы есть то, что мы едим. Александр Сергеевич Пушкин любил простые деревенские блюда: щи, зеленый суп с вареными яйцами, каши, рубленые котлеты. Но, по воспоминаниям современников, наибольшее удовольствие доставляла ему запеченная картошка, которую он мог поедать в огромных количествах. Почти в таких же, в каких Николай Васильевич Гоголь поглощал макароны с пармезаном.

Завидным аппетитом отличался и граф Лев Николаевич Толстой. Все блюда, приготовленные в его доме, были из продуктов растительного происхождения. Каждый день на завтрак он ел овсянку, простоквашу и яйца. Писатель не задумывался о количестве съеденного и мог легко выпить за один день до трех бутылок кефира, нескольких чашек кофе, съесть рисовое пюре, пироги. Супруга, Софья Андреевна, очень переживала за желудок мужа. «Сегодня за обедом,— писала она в дневниках,— я с ужасом смотрела, как он ел: сначала грузди соленые, потом четыре гречневых больших гренка с супом, и квас кислый, и хлеб черный. И все это в большом количестве». Михаилу Юрьевичу Лермонтову, по воспоминаниям современников, было все равно, что есть — телятину, свинину. Хотя он упорно уверял окружающих в своем тонком вкусе. Как-то друзья подсунули ему булочку с начинкой из опилок. Лермонтов ничего не заметил и потянулся уже за второй, но был вовремя остановлен.

Самым любимым блюдом Леонардо да Винчи был овощной суп минестроне. А вообще его рацион чаще всего состоял из свежих томатов, кабачков, капусты, моркови и пармезана — продуктов, стимулирующих работу мозга, что в случае с да Винчи и доказывать не нужно.