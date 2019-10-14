Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы

Министерству экономики России следует тщательнее прорабатывать варианты макропрогноза, предусматривая и вероятность внешних шоков Подготовленные ведомством варианты прогноза не в полной мере отображают сценарии развития событий, говорится в заключении (.pdf) Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020–2022 гг.

Подготовленный Минэкономики прогноз социально-экономического развития РФ представлен тремя сценариями: базовым, целевым и консервативным, в основу бюджета РФ ложится базовый вариант. «Базовый и консервативный варианты имеют признаки целевого сценария, разработка которого была упразднена в соответствии с постановлением правительства РФ от 18 мая 2019 года. Формирование прогноза, ориентированного на демонстрацию достижения целевых показателей во всех вариантах, снижает качество прогнозирования и нивелирует пользу от разработки нескольких сценариев»,— сказано в заключении Счетной палаты.

Для полноценного понимания возможных сценариев развития экономики в среднесрочной перспективе целесообразно рассматривать три варианта, при этом сценарии должны различаться в соответствии с исходными условиями. «Также в вариантах прогноза следует предусмотреть вероятность внешних шоков, таких как резкое падение или рост нефтяных цен, введение санкций, геополитические конфликты, торговые войны, влияющие на рост мировой экономики»,— говорится в документе.

Посвященный рискам раздел прогноза содержит лишь краткое описание ключевых рисков без их детализации и не предлагает меры, позволяющие избежать описанные ситуации или минимизировать последствия, отметили в ведомстве.

Напомним, в макроэкономические параметры бюджета до 2024 года Минэкономики заложило снижение инфляции до 3% в 2020 году. Это соответствует замедлению динамики внутреннего потребления товаров домохозяйствами вдвое. Большие доходы граждане потратят на погашение долгов перед банками, которые с 2020 года перестанут расти, полагают в министерстве.

Подробнее о прогнозе — в публикации “Ъ” «Трехпроцентная опера».