Абоненты Красносельского района задолжали ГУП «ТЭК СПб» 1,8 млрд рублей

Дебиторская задолженность абонентов Красносельского района Петербурга перед ГУП «ТЭК СПб» за потребленную тепловую энергию к 1 сентября 2019 года достигла рекордной отметки — 1,8 млрд рублей. Просроченная задолженность, в том числе, составляет 1,6 млрд руб. На сумму свыше 600 млн руб. теплоэнергетики вынуждены было обратиться с исками в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Самыми крупными должниками в настоящее время являются ООО «ФЦ ГЦКС» (более 133 млн руб.), АО «ГУ ЖКХ» (более 70 млн руб.), ООО «УК "Евротракт"» (более 65 млн руб.). С января по август текущего года предприятие направило 846 претензий на сумму около 550 млн руб. Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей управляющими компаниями Красносельского района, ГУП «ТЭК СПб» перешло на прямые расчеты с 205 многоквартирными домами, что составляет почти 17 тыс. лицевых счетов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за долга в 730 млн руб. ГУП «ТЭК СПб» банкротит управляющие компании ПАО «ГИТ».