Простая финансовая история

Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) с сентября 2019 года окончательно превращены Минфином в универсальный базовый инструмент сбережений. При формальном избытке на рынке альтернативных предложений ОФЗ-н выглядят непривычно просто. Смысл действий Минфина, между тем, не в пополнении федерального бюджета — это предложение среднему классу начать создавать собственную массовую финансовую культуру. Начать рекомендуется с собственного финансового будущего, в российской практике традиционно туманного и неопределенного — именно от этого Минфин и предлагает отказаться.

Как народное превращается в семейное

2 сентября 2019 года российское Министерство финансов объявило о продаже нового выпуска облигаций федерального займа для населения — ОФЗ-н. С 2017 года это уже четвертый выпуск ценных бумаг, предназначенных для широких слоев населения. Судьба первых трех выпусков была по российским меркам нестандартна. Эти госбумаги с достаточно приличной доходностью и очень простой схемой размещения очень быстро нашли свою аудиторию (преимущественно это образованные люди старшего поколения с небольшими, но существующими сбережениями прошлых лет), после чего Минфин, судя по всему, просто ее исчерпал — к началу 2019 года все, кто был заинтересован в «старых» ОФЗ-н, распространявшихся через Сбербанк и ВТБ, в них вложились.

Выпуски с осени 2019 года — более интересная история. В первую очередь, изменилась целевая аудитория идущей сейчас рекламной кампании. Минфин предлагает «семейные» облигации, ориентируясь на две аудитории, представителем которой вполне можете быть и вы. Это, с одной стороны, домохозяйства с родителями 35–45 лет, с другой стороны — молодые профессионалы, в том числе некрупные предприниматели, в чуть более молодой аудитории — 25–35 лет. Порог входа в инвесторы, ранее составлявший 30 тыс. рублей, снижен до предела — минимальная сумма, которую можно вложить в ОФЗ-н, равна 10 тыс. рублей. Для Москвы это обычно заработок нескольких дней, для регионов — неделя. Для регионов важны и новые агенты: Сбербанк и ВТБ теперь распространяют бумаги через большинство своих отделений (ранее — в основном через премиальные офисы), к ним присоединились «Промсвязьбанк» и «Почта-банк»: все это позволяет инвестировать в ОФЗ-н практически в любой точке страны.

Если же вы уже клиент одного из четырех банков-агентов, то с большой вероятностью процесс инвестирования в ОФЗ-н для вас вообще не потребует ничего, кроме мобильного приложения банка. Все агенты объявили в сентябре о возможности, которая не действовала в отношении «народных» ОФЗ-н и доступна в случае с «семейными»: эти бумаги теперь можно приобретать онлайн. Это довольно очевидный шаг в сторону второй группы целевой аудитории Минфина: молодые профессионалы сложно относятся к инвестированию во что-либо, не предполагающее мобильного доступа, как, впрочем, и большая часть среднего класса, в России домохозяйства вообще очень показательно цифровизированы.

Комиссии по облигациям с сентября 2019 года просто отменены — полностью. Доходность по бумагам объявлена: сейчас она выше, чем средняя ставка банковского депозита.

Зачем и кому все это нужно? Это может показаться странным, но точный ответ на такой вопрос — «Для того, чтобы такой вопрос вообще не задавался». Фактически ОФЗ-н в новом варианте — это долгосрочный способ убедить довольно значительную часть населения России в том, что ее сформировавшиеся за последние десятилетия привычки в управлении семейным бюджетом архаичны, невыгодны и имеют защищенную альтернативу. ОФЗ-н можно в какой-то степени считать «образовательными облигациями» — с важной поправкой на то, что ничего «учебного» в этом инструменте нет.

Романтика длинного рубля

Отношение большинства граждан России к слову «инвестиции» смело можно называть наивно-романтическими. Инвестиции — это то, чем занимаются профессиональные инвесторы, то, чем должно заниматься государство, это важное и нужное дело, к которому мы в принципе не имеем никакого отношения. В российской практике банковские депозиты почти никому не придет в голову называть инвестициями, и с точки зрения экономической теории это справедливо — напротив, применять термин «сбережения» рациональнее. Тем не менее, та относительно тонкая прослойка населения России, которая — в основном за последнее десятилетие — освоило депозитную грамоту и твердо знает, в какой именно месяц года нужно перекладывать из сверхнадежного, но низкодоходного депозитного инструмента крупного госбанка, А в явно подозрительный, но такой доходный депозит активно рекламирующегося регионального банка Б, в последние годы вполне может считать себя скорее инвесторами, чем сберегателями. Они обычно оперируют суммами несколько большими, чем лимит покрытия Агентства по страхованию вкладов (1,4 млн рублей на депозит), они уже нередко могут рассматривать себя как рантье. ОФЗ-н для них, отметим, очень небесполезное начинание Минфина, но об этом ниже.

Оставшиеся же десятки миллионов граждан РФ с точки зрения, например, маркетолога иностранного банка — очень необычное явление. С одной стороны, сбережения у них иногда даже есть. С другой стороны, финансовое поведение большей части российских домохозяйств с позиций западного опыта находится примерно на уровне конца XIX века в Европе — оно в высшей степени анекдотично. В России с ее относительно молодой финансовой культурой и в целом высоким уровнем образования населения могут теоретически рассуждать о перспективах развития финтеха, о цифровых валютах, о колебаниях ставок. И в это же время совершенно те же люди, как выясняется, легко позволяют себе жить от зарплаты до зарплаты с минимальным резервом наличных долларов в старом томе Пушкина или Маркса, брать кредиты на невообразимых условиях и видеть единственным возможным объектом инвестирования вожделенную панельную двухкомнатную в новостройке. Это то, что привело бы в изумление даже индийских сельских торговцев: если там традиционные навыки финансовой грамотности и практик управления семейным благосостоянием наследуются десятками поколений самостоятельных и независимых ни от кого домохозяйств, то в России вынужденный перерыв на советскую модель социализма сделал предпринимательство вариантом экзотического подвига, к которому правительство вынуждено призывать.

Кстати, как раз для некрупных предпринимателей ОФЗ-н — инструмент накоплений в ряде случаев более удобный и комфортный, чем риски банковского депозита, особенно с учетом «мобильности» этих сбережений, которые можно заложить. Лимит вложений в 15 млн руб. на человека вполне соответствует таким потребностям.

Впрочем, для того чтобы использовать ОФЗ-н в практической жизни, предпринимателем быть совершенно не нужно. Скорее, это история о том, что домохозяйство, задумавшееся наконец о том, что сбережения (а не только накопления на крупные покупки) необходимы для независимости, сглаживания поворотов в карьере, страхования семейного бюджета от непредвиденных обстоятельств, должно иметь возможность начать конструировать его из максимально безопасных инструментов. Цена ошибки здесь предельно велика: неудачный опыт будет транслироваться через поколения. Репутация эмитента облигаций в этих вопросах — главное, ради нее Минфин России и по сей день отводит в ежегодном законе о бюджете специальные строки для выплат по еще советским, казалось бы, забытым, долгам.

Кстати, новое — это хорошо забытое старое: во многом ОФЗ-н напомнят пожилым людям о позднесоветском выпуске госзайма 1982 года. В отличие от принудительных послевоенных советских займов эти бумаги — со своей очень узкой аудиторией относительно обеспеченных советских людей — имели легендарную в узких кругах репутацию «золотого займа» вплоть до крушения СССР и даже позже.

ОФЗ-н относительно простыми словами

В сравнении с облигациями прошлых лет ОФЗ-н сегодняшних дней — «ценная бумага» только в терминологии. Подержать ее в бумажном виде, а тем более раз в полгода романтично «стричь купоны» ножницами, как в старых фильмах о буднях рантье, не удастся — несмотря на то что суть ее остается прежней и неизменной вот уже не одно столетие.

ОФЗ-н в бездокументарной форме со 2 сентября 2019 года можно приобрести в любом из четырех вышеупомянутых банков-агентов Минфина. Если вы не клиент одного из четырех крупнейших розничных банков, визит в отделение (сложно представить себе город и даже крупное село в России, где не работают и недоступны ни Сбербанк, ни ВТБ, ни «Промсвязьбанк», ни «Почта-банк») будет необходим: при покупке ОФЗ нужен паспорт для открытия брокерского счета. Ваши сбережения в виде ОФЗ-н, записи в реестре владельцев Минфина, будет вести именно этот банк. С Минфином он рассчитывается самостоятельно, именно вам это ничего не будет стоить: комиссии с четвертого выпуска ОФЗ-н отменены. В случае с мобильным приложением банка чаще всего речь будет идти просто о подтверждении вашего намерения инвестировать в телефоне и привычных удаленных операциях, аналогичных платежам по счетам.

Стоимость покупки ежедневно публикуется Минфином и учитывает доходность по ближайшим купонам. 2—6 сентября 2019 года (продажа этого выпуска ОФЗ-н закончится в феврале 2020 года) они продавались ровно по цене номинала — 100%, потом плавно и предсказуемо дорожали: по состоянию на 11 октября облигации продавались по 100,1944% от номинала. Средняя доходность трехлетней бумаги — 6,95% годовых: купив бумаги 11 октября, в 2022 году вы получили бы на по ней доход в 6,85% годовых.

Конструкция купонов ОФЗ-н, как и в прошлом, является в какой-то мере «учебной». Купоны выплачиваются раз в полгода, ставка по первому купону составит 6,5% годовых, по второму купону — 7% годовых, по третьему — 7,05%, по четвертому — 7,1%, по пятому — 7,25%, по шестому купону — 7,35% годовых. Продавать бумаги (можно сделать в любой момент тому же банку) в первый год невыгодно, хотя и беспроблемно: в этом случае вы потеряете купонный доход. В дальнейшем доходы по облигациям в момент наступления периода выплаты купона в любом случае ваши, и налогами они не облагаются. В 2022 году Минфин погасит облигации по номиналу: если вы купили их дешевле номинала, то на разницу будет начислен тот же НДФЛ в 13% (что, отметим, при практически любых вариантах составит, видимо, максимум несколько рублей на тысячерублевую облигацию).

ОФЗ-н — облигации без вторичного рынка и без обращения. Это значит, что продать имеющиеся у вас ОФЗ-н или заложить их вы можете только банку-агенту, но никому больше. Это делает бумаги, с одной стороны, практически безрисковыми (нет, не в точном смысле этого термина, риски по ОФЗ-н ровно такие же, как и по любому другому госдолгу, то есть минимальные во всей бюджетной системе России), с другой стороны — несколько менее доходными, чем «настоящие» ОФЗ, с которыми работают профессионалы на свой страх и риск. ОФЗ-н, как и любые ОФЗ, — совершенно настоящие госбумаги, к которым имеет смысл относиться именно в этом качестве. Если у вас есть депозит в банке и вы опасаетесь, что ваш банк может быть ненадежен, то это, по крайней мере сейчас, более надежная и более выгодная альтернатива. Она практически так же, если не более, удобна (все банки предлагают работать с ОФЗ-н в том числе через мобильные приложения), заведомо более проста и совершенно так же доступна.

Есть ли на рынке более интересные инструменты? Нам приходила в голову мысль даже сделать своего рода краткий словарь начинающего инвестора, как и предложить готовый расчет для определенных сумм инвестиций, но от этой идеи мы отказались — и вот почему.

Альтернативы и планы

Один из самых популярных в сентябре вопросов, который задавался Минфину в отношении «семейных» ОФЗ-н, — вопрос о том, почему нельзя приобретать эти бумаги на так называемые «индивидуальные инвестиционные счета», ИИС. Те, кто задавал этот вопрос, уже отлично знали, что такое ИИС, как его открыть и вести, сколько это стоит, какие инструменты доступны по нему и какие недоступны, сколько конкретно выгоды физическое лицо теряет от невозможности приобретения ОФЗ-н на ИИС. Между тем, как раз для того, чтобы работать с ИИС, вам необходимо так или иначе в точности знать все слова в своем личном инвестиционном словаре (что такое «облигация» и чем она отличается от «акции», «голубых фишек», «металлического депозита»), какие налоги необходимо платить при реализации драгметаллов, что такое ликвидность, как устроен брокерский счет, как рассчитывать величину агентских процентов и сборов в той сумме, которую вы вроде бы получите.

Для большинства же населения в России, в том числе вполне нуждающемся в инвестиционных инструментах, нужен совершенно другой «внутренний словарь», связанный с личными вложениями, сбережениями, накоплениями и инвестициями. И он, конечно, должен быть исключительно личным и полностью понятным. Выучить четыре-пять десятков терминов, применимых на фондовом рынке, для взрослого человека, научившегося зарабатывать себе на жизнь, не такое сложное занятие, как может показаться. Но смысл совершенно не в том, чтобы обсуждать облигации с продвинутыми друзьями и затем нелепо просчитаться в какой-либо операции, значения которой ты не успел выучить. ОФЗ-н — идея из другой части бытового мира: она скорее про то, как навести порядок в сейчас находящейся в обычном хаосе системе планирования расходов и доходов на годы вперед.

Например, вы осознаете, что ваш небольшой бизнес приносит вам сейчас доходы, вполне позволяющие откладывать в год десятки тысяч рублей. Вы уже знаете, что не намерены их тратить в ближайшие пять лет. Тем не менее, вы понимаете, что эти деньги должны остаться вашими семейными резервами практически при любых обстоятельствах — и они должны быть защищены от инфляции, и они должны приносить какой-то доход. Они при этом должны быть в силу этих ограничений абсолютно ликвидны — вы не имеете права их потерять, вы должны иметь их хоть завтра, если они понадобятся, с ними ничего не должно случиться. И вы не готовы платить инфляционный налог, храня деньги просто под подушкой, вы не готовы больше ежедневно сверять курс доллара к рублю, вы не готовы думать, сколько стоит охранная система, комнатный сейф, ячейка в банке. Вам нужно решение, которое годится обычному человеку.

Ниже у человека, уже решившего для себя, что такие сбережения, или, если хотите, инвестиции, необходимы ему и его семье, должна, видимо, располагаться сложная таблица из альтернатив. Банковский депозит? Вот доходность, вот сроки, вот риски (они общеизвестны). Золото? Вот цена покупки, вот график стоимости золота, вот соображения про налоги и про возможную цену покупки. Недвижимость? Вот результат размышлений о том, с какой скоростью недвижимость можно обратить в деньги обратно, вот потенциальный расчет доходности. Вложения в акции? Вложения в МФО, в займы на p2p-платформах (если вы уже знаете, о чем речь, видимо, мы напрасно тратим ваше время)? Инвестиции в совместный малый бизнес с соседом или партнером?

А если учесть, что «совсем простым» домохозяйство в 2019 году в России уже не бывает, то следует учитывать и кредиты — имеющиеся и будущие, в том числе, возможно, и ипотеку, и будущую цену уже имеющейся недвижимости, и расходы на образование детей, и возможные траты на повышение квалификации. Но не имеет смысла считать только расходы — впереди и профессиональный рост, и рост зарплаты, и возможность расширить собственный бизнес, и еще много всего. Никакую «точную таблицу» того, что вы заработаете или потеряете в ближайшее десятилетие, невозможно составить без вас: можно лишь быть более или менее уверенным в том, что у вас уже есть, а все, на что вы можете рассчитывать, зависит от рисков, которые вы готовы на себя принять.

Сейчас эти риски в России принято принимать «очертя голову» — или, наоборот, шарахаться от любой идеи инвестирования. Это-то и составляет реальную проблему: общество, в котором умеют спокойно и рутинно вычислять доходности, почти во всех случаях богаче.

Что из всего вышеперечисленного реально, а что фантазии, на что у вас хватит квалификации, времени и нервов, а на что нет? Составить за человека такую таблицу кому-то еще совершенно невозможно: это и есть жизнь. Скажем только, что ОФЗ-н в данной схеме выглядят очень простым, заведомо не самым низкодоходным и, видимо, максимально защищенным вариантом.

Но есть и другая часть таблицы, которую также никто не в состоянии составить за вас и вашу семью. На что вы планируете тратить заработанное в течение ближайшего десятилетия? Какие средства вам могут понадобиться через пять, семь, десять лет, и где вы их возьмете, когда они будут нужны, и сколько это вам будет стоить?

Как скомбинировать все эти переменные во что-то более или менее понятное? Какие составляющие будут у этого финансового уравнения, которого вы раньше никогда не решали и поэтому имели проблемы, о которых вы помните и сейчас? В этом смысле ОФЗ-н — идея Минфина, заключающаяся в том, что такому подходу к управлению собственным благосостоянием нужно учиться. Причем учиться на «игрушечных», ненастоящих инструментах в полностью искусственной среде в данном случае просто не имеет смысла, как не имеет смысла учиться строить дома из пенопластовых кирпичей и силикатного клея.

Зачем и кому нужна финансовая грамотность

Аналоги максимально гарантированных облигаций для населения имели успех на развитых рынках — в США, например, они активно размещались в 1980-е годы, причем к тому времени любой инвестиционный банк мог предложить любому инвестору огромную палитру гораздо более сложных финансовых инструментов: это самый развитый финрынок мира с вековыми традициями. Задача была, однако, сходной, она позже реализовывалась в Аргентине, в странах Восточной Европы: ОФЗ-н — не отечественное изобретение Минфина, а вполне отработанная практика создания инвестиционной культуры в обществе, отработанная на десятках стран. Ее задача — сделать так, чтобы в национальной экономике домохозяйства могли повышать свою устойчивость, самостоятельность и независимость с использованием рыночных инструментов. В сущности, это главная задача всех программ по повышению финансовой грамотности: это не столько обучение сложным процентам и терминам, которые приводят в смущение в банке или страховой компании, сколько предоставление возможности управлять своим финансовым будущим на надежных основаниях.

В этом смысле ОФЗ-н — это что-то вроде строительного материала для построения такого рода устойчивых домохозяйств. Но задача Минфина выглядит крайне необычно. С одной стороны, в мире практически нет стран со сравнимым с российским уровнем дохода, в которых нет традиций финансовой культуры по крайней мере в течение трех-четырех поколений. Обычно такие ситуации — высокообразованное и относительно обеспеченное население с архаичной финансовой культурой и большими проблемами с финансовой грамотностью — возникали в XX веке в очень быстро богатевших государствах, где неожиданно для себя возникало множество новых домохозяйств, ранее просто не нуждавшихся ни в каких инвестициях. Там задачи «повышения финансовой грамотности» выполняли в основном (и с немалой выгодой для себя) уже существующие процветающие институты финансового рынка, ранее ориентированные только на элиту. В России в XXI веке все иначе: эти институты в их развитой форме в основном еще предстоит создать.

В значительной степени новые ОФЗ-н от Минфина, выпущенные в сентябре 2019 года (с февраля 2020 года будет осуществляться новая эмиссия, бумаги эти будут выпускаться постоянно) — как раз предложение подумать о том, что времена персонального финансового хаоса и постоянной смены финансовой конъюнктуры, в том числе в семье, должны уходить в прошлое. Фактически ОФЗ-н — предложение домохозяйствам подумать над тем, можно ли перестать существовать одним днем и попробовать устроить свой бюджет немного иначе. Это предложение Минфина, исходя из его формулировок и условий эмиссии ОФЗ-н, адресовано в первую очередь «середине» среднего класса, уже понимающей, что рано или поздно придется устраивать свои финансовые дела на постоянной основе, но не готовой все бросить и окунуться с головой в пучины финансового рынка: есть другие более важные занятия, ради которых можно оставить все как есть. А можно и попробовать. Во всяком случае, ОФЗ-н выглядят сейчас исключительно по соотношению относительно высокой доходности и практически нулевого риска, ценность происходящего — в том, что впервые рынку предложен более или менее универсальный базовый инструмент для начального уровня сбережений, доступ к которому одинаково открыт почти для всех вне зависимости от уровня образования, доходов и амбиций. То, что он чрезвычайно прост, — скорее плюс, чем минус: напомним, он ориентирован не на теоретическую, а на практическую финансовую грамотность, а они в России пока крайне редко совпадают.

Если Минфин угадал момент с размещением ОФЗ-н правильно, меняться все будет по историческим меркам очень и очень быстро. Впрочем, начинать все равно когда-то необходимо.

Дмитрий Бутрин