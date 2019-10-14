Продлено банкротство орловского банка «Церих»

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз продлил на полгода конкурсное производство в местном банке «Церих», потерявшем лицензию в 2016 году. Об этом сообщается в картотеке суда. Арбитраж удовлетворил ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», выступающей конкурсным управляющим банка.

Рассмотрение очередного отчета о конкурсном производстве запланировано на апреля 2020 года. Финальная стадия банкротства в «Церихе» длится уже более трех лет.

Ранее стало известно, что орловская полиция отказалась повторно возбуждать уголовное дело о растрате, злоупотреблениях и преднамеренном банкротстве в банке. Наказать его бывших управленцев уже третий год просят Банк России и Агентство по страхованию вкладов Они заявляют о том, что незадолго до конца работы «Церих» выкупал долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка (почти одновременно лишившегося лицензии), а также давал ему межбанковские кредиты и выводил средства на его счета.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «За менеджерами "Цериха" не придет полиция».

Сергей Калашников