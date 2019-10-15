Топ-50 стоматологических сетевых клиник России*

Место Название Город Адрес 1 Стоматологическая клиника «Рудента» Москва Пр-д Березовой Рощи, 6 2 Стоматологическая клиника Beauty Line Москва Никольская ул., 10 3 Belgravia Dental Studio Москва Молодогвардейская ул., 2, к. 1 4 Сеть стоматологических клиник «Меди» Санкт-Петербург Невский просп., 82 5 Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 8, к. 2 6 Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль» Москва Университетский просп., 4 7 Сеть стоматологических клиник «Медси» Москва Грузинский пер., 3а 8 «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Героев Труда, 4 9 Сеть стоматологических клиник «Доктор Мартин» Москва Товарищеский пер., 12, с. 6 10 Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ» Москва Люблинская ул., 161 11 Международный центр дентальной имплантации «Эспадент» Москва Ул. Мишина, 38 12 К+31 Москва Ул. Лобачевского, 42, с. 4 13 Стоматологическая клиника «Ресто» Ижевск Удмуртская ул., 304н 14 Сеть стоматологических поликлиник «Здоровая улыбка» Москва Тимирязевская ул., 11, к. 1 15 «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110 16 Группа клиник «Стоматологическая практика» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г 17 Научная стоматология «Дантистофф» Москва Хорошевское ш., 48 18 Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер» Зеленоград Ул. Каменка, к. 2008 19 Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент» Санкт-Петербург Ул. Восстания, 47 20 Сеть стоматологических клиник «Вэладент» Челябинск Каслинская ул., 99в 21 Сеть стоматологических клиник Dental Forte Набережные Челны Бульв. Галиаскара Камала, 24а 22 «Он клиник» Москва Воронцовская ул., 8, с. 6 23 Стоматологическая сеть «Блеск» Новосибирск Ул. Покрышкина, 1 24 Сеть стоматологических клиник «Садко» Нижний Новгород Ул. Бекетова, 13 25 Клиника семейной стоматологии «Медгарант» Санкт-Петербург Ул. Бадаева, 6, к. 1 26 Сеть стоматологических клиник «Никор» Зеленоград Зеленоград, к. 1825 27 Сеть семейных стоматологических клиник «Илатан» Москва Марксистский пер., 3 28 Стоматология «Табиб Плюс» Уфа Ул. 50 Лет СССР, 30, к. 1 29 Сеть стоматологических клиник «Росс-Дент» Краснодар Ул. Калинина/Братьев Игнатовых, 380/120 30 Сеть стоматологических клиник «Интердентос» Королев Просп. Космонавтов, 11 31 Стоматология «Практик» Саратов Ул. Вавилова, 27/29 32 Сеть стоматологических клиник «Космостом» Омск Просп. Мира, 29 33 Стоматологии «Спартамед» Омск Ленинградская пл., 6 34 Сеть стоматологических клиник «Стильдент» Новосибирск Ул. Гребенщикова, 8 35 Сеть стоматологических клиник «Дентавита» Москва Страстной бульв., 11, с. 2 36 Сеть клиник «Первая семейная клиника Петербурга» Санкт-Петербург Коломяжский просп., 36/2 37 Стоматология «Сити Смайл» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 99а 38 Сеть стоматологических клиник «Гарант» Екатеринбург Опалихинская ул., 42 39 Стоматологический центр «Эстетикс» Москва Алтайская ул., 4 40 Стоматология для всей семьи «Улыбка» Омск Ул. Масленникова, 41 41 Сеть стоматологических клиник «Юнидент» Москва Ул. Арбат, 42, с. 3 42 Smile Spa клиника Москва Ленинский просп.,103 43 Сеть стоматологических клиник Zub.ru Москва Столярный пер., 7, к. 2 44 Семейная стоматологическая клиника «Доктор Келлер» Батайск Северный массив, 8б 45 Стоматологическая клиника VivaDent Москва Просп. Маршала Жукова, 59 46 Стоматология «Урсула» Екатеринбург Уральская ул., 75 47 Сеть стоматологических клиник «Клиника доброго стоматолога» Санкт-Петербург Просп. Народного Ополчения, 10 48 Сеть стоматологических клиник «СМ-Стоматология» Москва Ярославская ул., 4, к. 2 49 Сеть стоматологических центров «Клиника доктора Лютикова» Иркутск Российская ул., 13 50 Сеть стоматологических клиник «Новадент» Москва Дубнинская ул., 27, к. 1