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Топ-50 стоматологических сетевых клиник России*

"Здравоохранение". Приложение от , стр. 4
Место Название Город Адрес
1 Стоматологическая клиника «Рудента» Москва Пр-д Березовой Рощи, 6
2 Стоматологическая клиника Beauty Line Москва Никольская ул., 10
3 Belgravia Dental Studio Москва Молодогвардейская ул., 2, к. 1
4 Сеть стоматологических клиник «Меди» Санкт-Петербург Невский просп., 82
5 Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 8, к. 2
6 Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль» Москва Университетский просп., 4
7 Сеть стоматологических клиник «Медси» Москва Грузинский пер., 3а
8 «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Героев Труда, 4
9 Сеть стоматологических клиник «Доктор Мартин» Москва Товарищеский пер., 12, с. 6
10 Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ» Москва Люблинская ул., 161
11 Международный центр дентальной имплантации «Эспадент» Москва Ул. Мишина, 38
12 К+31 Москва Ул. Лобачевского, 42, с. 4
13 Стоматологическая клиника «Ресто» Ижевск Удмуртская ул., 304н
14 Сеть стоматологических поликлиник «Здоровая улыбка» Москва Тимирязевская ул., 11, к. 1
15 «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110
16 Группа клиник «Стоматологическая практика» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г
17 Научная стоматология «Дантистофф» Москва Хорошевское ш., 48
18 Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер» Зеленоград Ул. Каменка, к. 2008
19 Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент» Санкт-Петербург Ул. Восстания, 47
20 Сеть стоматологических клиник «Вэладент» Челябинск Каслинская ул., 99в
21 Сеть стоматологических клиник Dental Forte Набережные Челны Бульв. Галиаскара Камала, 24а
22 «Он клиник» Москва Воронцовская ул., 8, с. 6
23 Стоматологическая сеть «Блеск» Новосибирск Ул. Покрышкина, 1
24 Сеть стоматологических клиник «Садко» Нижний Новгород Ул. Бекетова, 13
25 Клиника семейной стоматологии «Медгарант» Санкт-Петербург Ул. Бадаева, 6, к. 1
26 Сеть стоматологических клиник «Никор» Зеленоград Зеленоград, к. 1825
27 Сеть семейных стоматологических клиник «Илатан» Москва Марксистский пер., 3
28 Стоматология «Табиб Плюс» Уфа Ул. 50 Лет СССР, 30, к. 1
29 Сеть стоматологических клиник «Росс-Дент» Краснодар Ул. Калинина/Братьев Игнатовых, 380/120
30 Сеть стоматологических клиник «Интердентос» Королев Просп. Космонавтов, 11
31 Стоматология «Практик» Саратов Ул. Вавилова, 27/29
32 Сеть стоматологических клиник «Космостом» Омск Просп. Мира, 29
33 Стоматологии «Спартамед» Омск Ленинградская пл., 6
34 Сеть стоматологических клиник «Стильдент» Новосибирск Ул. Гребенщикова, 8
35 Сеть стоматологических клиник «Дентавита» Москва Страстной бульв., 11, с. 2
36 Сеть клиник «Первая семейная клиника Петербурга» Санкт-Петербург Коломяжский просп., 36/2
37 Стоматология «Сити Смайл» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 99а
38 Сеть стоматологических клиник «Гарант» Екатеринбург Опалихинская ул., 42
39 Стоматологический центр «Эстетикс» Москва Алтайская ул., 4
40 Стоматология для всей семьи «Улыбка» Омск Ул. Масленникова, 41
41 Сеть стоматологических клиник «Юнидент» Москва Ул. Арбат, 42, с. 3
42 Smile Spa клиника Москва Ленинский просп.,103
43 Сеть стоматологических клиник Zub.ru Москва Столярный пер., 7, к. 2
44 Семейная стоматологическая клиника «Доктор Келлер» Батайск Северный массив, 8б
45 Стоматологическая клиника VivaDent Москва Просп. Маршала Жукова, 59
46 Стоматология «Урсула» Екатеринбург Уральская ул., 75
47 Сеть стоматологических клиник «Клиника доброго стоматолога» Санкт-Петербург Просп. Народного Ополчения, 10
48 Сеть стоматологических клиник «СМ-Стоматология» Москва Ярославская ул., 4, к. 2
49 Сеть стоматологических центров «Клиника доктора Лютикова» Иркутск Российская ул., 13
50 Сеть стоматологических клиник «Новадент» Москва Дубнинская ул., 27, к. 1

По данным Startsmile.

*Полные данные доступны на startsmile.ru.

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