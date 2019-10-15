Топ-50 стоматологических сетевых клиник России*

|1
|Стоматологическая клиника «Рудента»
|Москва
|Пр-д Березовой Рощи, 6
|2
|Стоматологическая клиника Beauty Line
|Москва
|Никольская ул., 10
|3
|Belgravia Dental Studio
|Москва
|Молодогвардейская ул., 2, к. 1
|4
|Сеть стоматологических клиник «Меди»
|Санкт-Петербург
|Невский просп., 82
|5
|Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых «Вероника»
|Санкт-Петербург
|Ул. Савушкина, 8, к. 2
|6
|Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль»
|Москва
|Университетский просп., 4
|7
|Сеть стоматологических клиник «Медси»
|Москва
|Грузинский пер., 3а
|8
|«Дентал-Сервис»
|Новосибирск
|Ул. Героев Труда, 4
|9
|Сеть стоматологических клиник «Доктор Мартин»
|Москва
|Товарищеский пер., 12, с. 6
|10
|Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ»
|Москва
|Люблинская ул., 161
|11
|Международный центр дентальной имплантации «Эспадент»
|Москва
|Ул. Мишина, 38
|12
|К+31
|Москва
|Ул. Лобачевского, 42, с. 4
|13
|Стоматологическая клиника «Ресто»
|Ижевск
|Удмуртская ул., 304н
|14
|Сеть стоматологических поликлиник «Здоровая улыбка»
|Москва
|Тимирязевская ул., 11, к. 1
|15
|«Прайм-стоматология»
|Рязань
|Ул. Есенина, 110
|16
|Группа клиник «Стоматологическая практика»
|Челябинск
|Ул. Братьев Кашириных, 54г
|17
|Научная стоматология «Дантистофф»
|Москва
|Хорошевское ш., 48
|18
|Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер»
|Зеленоград
|Ул. Каменка, к. 2008
|19
|Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент»
|Санкт-Петербург
|Ул. Восстания, 47
|20
|Сеть стоматологических клиник «Вэладент»
|Челябинск
|Каслинская ул., 99в
|21
|Сеть стоматологических клиник Dental Forte
|Набережные Челны
|Бульв. Галиаскара Камала, 24а
|22
|«Он клиник»
|Москва
|Воронцовская ул., 8, с. 6
|23
|Стоматологическая сеть «Блеск»
|Новосибирск
|Ул. Покрышкина, 1
|24
|Сеть стоматологических клиник «Садко»
|Нижний Новгород
|Ул. Бекетова, 13
|25
|Клиника семейной стоматологии «Медгарант»
|Санкт-Петербург
|Ул. Бадаева, 6, к. 1
|26
|Сеть стоматологических клиник «Никор»
|Зеленоград
|Зеленоград, к. 1825
|27
|Сеть семейных стоматологических клиник «Илатан»
|Москва
|Марксистский пер., 3
|28
|Стоматология «Табиб Плюс»
|Уфа
|Ул. 50 Лет СССР, 30, к. 1
|29
|Сеть стоматологических клиник «Росс-Дент»
|Краснодар
|Ул. Калинина/Братьев Игнатовых, 380/120
|30
|Сеть стоматологических клиник «Интердентос»
|Королев
|Просп. Космонавтов, 11
|31
|Стоматология «Практик»
|Саратов
|Ул. Вавилова, 27/29
|32
|Сеть стоматологических клиник «Космостом»
|Омск
|Просп. Мира, 29
|33
|Стоматологии «Спартамед»
|Омск
|Ленинградская пл., 6
|34
|Сеть стоматологических клиник «Стильдент»
|Новосибирск
|Ул. Гребенщикова, 8
|35
|Сеть стоматологических клиник «Дентавита»
|Москва
|Страстной бульв., 11, с. 2
|36
|Сеть клиник «Первая семейная клиника Петербурга»
|Санкт-Петербург
|Коломяжский просп., 36/2
|37
|Стоматология «Сити Смайл»
|Челябинск
|Ул. Братьев Кашириных, 99а
|38
|Сеть стоматологических клиник «Гарант»
|Екатеринбург
|Опалихинская ул., 42
|39
|Стоматологический центр «Эстетикс»
|Москва
|Алтайская ул., 4
|40
|Стоматология для всей семьи «Улыбка»
|Омск
|Ул. Масленникова, 41
|41
|Сеть стоматологических клиник «Юнидент»
|Москва
|Ул. Арбат, 42, с. 3
|42
|Smile Spa клиника
|Москва
|Ленинский просп.,103
|43
|Сеть стоматологических клиник Zub.ru
|Москва
|Столярный пер., 7, к. 2
|44
|Семейная стоматологическая клиника «Доктор Келлер»
|Батайск
|Северный массив, 8б
|45
|Стоматологическая клиника VivaDent
|Москва
|Просп. Маршала Жукова, 59
|46
|Стоматология «Урсула»
|Екатеринбург
|Уральская ул., 75
|47
|Сеть стоматологических клиник «Клиника доброго стоматолога»
|Санкт-Петербург
|Просп. Народного Ополчения, 10
|48
|Сеть стоматологических клиник «СМ-Стоматология»
|Москва
|Ярославская ул., 4, к. 2
|49
|Сеть стоматологических центров «Клиника доктора Лютикова»
|Иркутск
|Российская ул., 13
|50
|Сеть стоматологических клиник «Новадент»
|Москва
|Дубнинская ул., 27, к. 1