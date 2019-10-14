Михаил Носырев стал советником воронежского губернатора

Владелец воронежского кинотеатра «Спартак» и производителя светопрозрачных конструкций ЗАО «СП Випласт» Михаил Носырев стал советником на общественных началах губернатора Воронежской области Александра Гусева. Как сообщает пресс-служба облправительства, президент кинотеатра «Спартак» господин Носырев ответил согласием на соответствующее предложение главы региона.

Михаил Носырев в качестве советника будет заниматься разработкой проектно-сметной документации для реконструкции Воронежского театра оперы и балета.

О проекте реконструкции читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Ремонт балета».

Сергей Калашников