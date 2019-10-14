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Нижний Новгород. Приволжье

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У хорошего скейтбордиста даже собака становится райдером

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Первые чемпионы

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В Нижнем Новгороде прошел первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. Специально к этому событию в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» был смонтирован скейтпарк мирового уровня, который теперь там и останется. По словам президента Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта Сабатино Араку, уровень организации чемпионата был «просто фантастический». Он надеется, что к Олимпиаде в Париже в 2024 году квалификационные турниры каждый год будут проводиться в России.

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