Первые чемпионы

В Нижнем Новгороде прошел первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. Специально к этому событию в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» был смонтирован скейтпарк мирового уровня, который теперь там и останется. По словам президента Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта Сабатино Араку, уровень организации чемпионата был «просто фантастический». Он надеется, что к Олимпиаде в Париже в 2024 году квалификационные турниры каждый год будут проводиться в России.