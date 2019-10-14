Мэрия представила стоимость и сроки действия новых проездных для общественного транспорта

В гордуму Перми внесен проект решения об установлении видов, срока действия и расчета размера стоимости проездных билетов в общественном транспорте. Предусматривается введение пяти видов проездных документов: на сутки, 60 поездок, месячный, трехмесячный и годовой.

Как сообщает «Новый компаньон», суточный проездной будет предусматривать пять поездок, его стоимость составит 130 руб. Скидки начинаются со второго вида проездного — на 60 поездок. В этом случае его обладатель получит скидку в 10%. Стоимость одной поездки составит 23,4 руб.

Месячный проездной включает в себя 101 поездку, при стоимости одной поездки в 22,1 руб.

Трехмесячный проездной предусматривает 303 поездки стоимостью 20,8 руб. Годовой проездной, стоимостью 18,9 тыс. руб., позволит совершить 1212 поездок по 15,6 руб. каждая.

Новый тариф на проезд в общественном транспорте будет рассмотрен гордумой 22 октября. Предполагается, что его введут в действие с 1 декабря 2019 года.