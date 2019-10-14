В 2019 году уральцы получили около 20 млн международных посылок

За девять месяцев текущего года в Уральский федеральный округ (УрФО) поступило около 20 млн международных посылок. Как сообщили в пресс-службе АО «Почта России», в тройку лидеров по объемам международной почты вошли Свердловская область, жители которой получили 6,4 млн посылок (33% от общего объема), Челябинская область (24%) и Ханты-Мансийский автономный округ (18%).

По итогам 2019 года, Екатеринбург лидирует по объемам посылочного трафика из Китая. В октябре Место международного почтового обмена (ММПО ) Кольцово планирует принять 4,7 млн международных посылок из Китая, адресованных жителям регионов России. Это в 2,4 раза больше, чем обработано международной почты в ММПО за сентябрь.

Анастасия Реутова