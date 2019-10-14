Приставы опечатали ТЦ «Лето»

Cудебные приставы Перми приостановили работу торгового центра «Лето», расположенного на ул. Докучаева, 50. Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (УФССП), основанием для этого послужили материалы проверки МЧС и решение Дзержинского суда.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС, в здании торгового центра были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Деятельность объекта будет приостановлена до устранения нарушений правил пожарной безопасности и получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

В минувшую пятницу клиенты ТЦ «Лето» получили смс-сообщения о том, что торговый центр закрылся по техническим причинам на три дня.