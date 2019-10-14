Старт продаж обновленного SKODA SUPERB

SKODA AUTO Россия объявляет старт продаж обновленного флагмана чешского бренда – SKODA SUPERB. Модель выделяется современным дизайном и высоким уровнем технического оснащения. SKODA SUPERB будет доступен в трех комплектациях: Active*, Ambition и Style. Флагман чешского бренда будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 150 л.с. до 280 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7*.

«SKODA SUPERB – флагман чешского бренда, который полностью соответствует девизу основателей марки: «Только лучшее для наших клиентов», – комментирует Ян Прохазка, глава марки SKODA в России. – Обновленный SUPERB сохранил свои традиционные достоинства – элегантный дизайн и непревзойденный комфорт в салоне, – вместе с тем став еще более инновационным с точки зрения технологий».

Для российских клиентов будут доступны два варианта кузова, лифтбек и универсал, а также две специальные версии модели: динамичная SportLine и эксклюзивная Laurin & Klement. Приобрести флагман чешской марки можно будет в трех комплектациях – Active, Ambition и Style.

В обновленном SUPERB сделан особый акцент на роль высоких технологий в комфорте и безопасности поездки. В центре внимания – впервые доступная на модели SKODA инновационная система освещения, элемент базового оснащения комплектации Style. Это полностью светодиодные матричные фары новой формы, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Матричная система позволяет водителю оставлять включенным дальний свет, не ослепляя других участников движения; кроме того, с ней SUPERB может автоматически распознавать попутный и встречный транспорт, пешеходов и объекты, отражающие свет. Задние фонари автомобиля, также светодиодные, оснащены динамическими указателями поворота.

Добавились и новые технологии, традиционно доступные для автомобилей более высокого класса. Так, опциональная система бесключевого доступа KESSY теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного SUPERB. Кроме того, впервые для этой модели доступна более совершенная система Side Assist, предупреждающая водителя об автомобилях, находящихся в слепой зоне на расстоянии до 70 метров. На выбор предложены три мультимедийные системы, две из которых оснащены навигацией, доступна цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации. В зависимости от

комплектации для автомобиля доступно около 30 решений в духе Simply Clever, три из которых абсолютно новые: увеличенный бокс для телефона, позволяющий пользоваться беспроводной зарядкой, органайзер под фальшполом багажника и опциональный органайзер в багажном отделении с передвижной горизонтальной поперечиной на регулируемом фальшполу.

Флагман чешского бренда обладает невероятно просторными для своего класса салоном и багажником – 584 л для лифтбека и 619 л для универсала. При этом дизайн автомобиля как изнутри, так и снаружи стал еще более утонченным. Хромированная полоса соединяет задние фонари на крышке багажника, где теперь размещена крупная надпись SKODA; хромированную же отделку получили воздухозаборник, дверные панели, ручки дверей и приборная панель.

Особая атмосфера в салоне создается благодаря новому интерьеру: декоративные вставки и сиденья из кожи и искусственной замши с контрастной строчкой делают образ автомобиля утонченным и изысканным.

Высокотехнологичное оснащение нового SUPERB также подчеркнуто в оформлении: здесь главной деталью стал светодиодный проектор, отображающий логотип SKODA на земле, когда открыты двери. Образ автомобиля дополняют новые колесные диски диаметром 18’’, а также новые цвета кузова – черный Crystal Black и синий Race Blue.

В России для автомобилей будут предлагаться четыре бензиновых двигателя:

1. 1,4 TSI / 150 л.с.в, сочетании с 6-МКПП и DSG-7.

2. 2,0 TSI / 190 л.с., в сочетании с DSG-7.

3. 2,0 TSI / 220 л.с., в сочетании с DSG-6.

4. 2,0 TSI / 280 л.с., в сочетании с DSG-6.

Российские цены на модель SKODA SUPERB:

1. SKODA SUPERB Ambition 2.0 TSI (190 л.с.) DSG-7 – от 2 097 000 рублей

2. SKODA SUPERB Style 2.0 TSI (190 л.с.) DSG-7 – от 2 353 000 рублей

3. SKODA SUPERB Combi Ambition 2.0 TSI (190 л.с.) DSG-7 – от 2 210 000 рублей

4. SKODA SUPERB Combi Style 2.0 TSI (190 л.с.) DSG-7 – от 2 460 000 рублей

Более подробно о автомобиле SKODA SUPERB, о наличии, комплектациях, ценах, а также о специальных предложениях, акциях и выгодах вы можете узнать в салоне официального дилера SKODA компании Барс-Авто.

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