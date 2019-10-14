Фильм ММК – в числе лучших!

Короткометражный документальный фильм «Стальное сердце России» компании ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - в числе победителей первого фестиваля фильмов о горнодобывающей отрасли России MineMovie («Майн Муви») в рамках форума MINEX.



Фильм занял первое место в номинации «Лучший фильм о компании».

Второе место в этой номинации присуждено фильму «Просто работа» (компания «Полиметалл»), третье - «Золотая работа» (компания «Петропавловск»).

«Майн Муви» - это первый фестиваль документального кино в России, посвящённый компаниям и людям, работающим в горно-геологической отрасли. В конкурсной программе участвовали документальные фильмы, произведённые в 2017-2019 годах продолжительностью от пяти до пятнадцати минут.

Содержание и тематика фильмов включали разнообразные элементы, связанные с горнодобывающей отраслью - геологоразведку, процессы добычи и обогащения полезных ископаемых, инновационные технологии, успехи в области охраны окружающей среды и другие составляющие элементы индустрии.

Организаторами первого фестиваля фильмов о горнодобывающей отрасли России «Майн Муви» стали форум MINEX и Первый геологический интернет-канал.

Горно-геологический форум «МАЙНЕКС Россия», прошедший на этой неделе в Москве пятнадцатый раз, был организован под центральной темой «Форсайт развития российской горно-геологической отрасли», отражающей процессы трансформации и реализации новых возможностей для изучения недр, добычи и переработки руд, металлов и минералов.