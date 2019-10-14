Минспорта России поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА

Министерство спорта РФ поддержало заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства Павла Колобкова.

По его словам, заявку сформируют в конце месяца. В данный момент необходимо подготовить правительственные гарантии.

Ранее сообщалось, что 14 августа этого года в Стамбуле президент Татарстана Рустам Минниханов и глава УЕФА Александр Чеферин обсудили организацию Суперкубка УЕФА. Саму заявку на проведение турнира Казань подала еще в июле.

Суперкубок УЕФА проводится с 1973 года. Его участниками в последние 20 лет являются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год турнир проводился в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы. Россия матчи Суперкубка УЕФА еще принимала.

"Ъ-Казань"