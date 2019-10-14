Жители Новоалтайска выступили против закрытия единственного роддома

Жители Новоалтайска в Алтайском крае провели митинг за сохранение единственного в городе роддома, закрывшегося осенью этого года. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала первый секретарь горкома КПРФ, организатор акции Людмила Клюшникова.

Акция прошла недалеко от городского вокзала в Новоалтайске. Напомним, в начале октября краевой минздрав сообщил о том, что центральная горбольница по распоряжению главного врача Константина Федорюк закроет родильное отделение из-за снижения количества родов. Всем работника пообещали дать работу в других отделениях больницы и оплатить переобучение. «Всех врачей просто выжили, сократили зарплаты в два-три раза. Медсестры, например, получили расчетки по 8-10 тыс. руб., поэтому специалисты и сбегают из города»,— прокомментировала Людмила Клюшникова.

По словам представителя КПРФ, резолюцию по итогам митинга подписали 411 человек. Помимо сохранения отделения больницы, жители потребовали отправить в отставку главного врача, сохранить рабочие места поднять заработную плату медработникам, обеспечить условия для развития сферы здравоохранения и содействовать в организации гражданского контроля за работой медучреждений. Резолюции направили в администрацию Новоалтайска, губернатору Алтайского края Виктору Томенко, президенту Владимиру Путину и в Минздрав России. В пресс-службе краевого МВД не смогли оперативно предоставить информацию о количестве людей, присутствовавших на акции.

Юлия Сасевич