Красноярское предприятие взыскивает с дирекции Универсиады более 36 млн рублей

Краевое автотранспортное предприятие (100% принадлежит Красноярскому краю) обратилось в суд с иском о взыскании 36,3 млн руб. с исполнительной дирекции зимней Универсиады-2019. Заявление к производству пока не принято.

В сентябре автотранспортное предприятие требовало в суде признать недействительным односторонний отказ дирекции Универсиады от исполнения условий договора по реализации мероприятий транспортного мастер-плана спортивных игр. В частности, претензии автотранспортной компании вызвал учет ежедневной работы каждого транспортного средства в период Универсиады и учет затрат на перегон транспортных средств в Красноярск и обратно после завершения Универсиады-2019. Это заявление транспортной компании было возвращено судом.

Универсиада прошла в Красноярске в марте этого года. Ранее зимние Универсиады ни в СССР, ни в России не проводились.

О подготовке к Универсиаде читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Спортивное наследство»

Оксана Павлова