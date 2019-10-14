Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья

С июля 2018-го по июнь 2019 года больше всего жилья в пересчете на одного жителя было построено в Ленинградской и Московской областях, свидетельствует исследование «РИА Новости». Меньше всего жилья строят на Чукотке и в Магадане. В целом по итогам первого полугодия 2019 года ввод жилья вырос на 3,7% (до 30,1 млн кв. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Агентство ссылается на данные Росстата. В топ-10 регионов по строительству жилья вошли:
Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе и Магаданской области. В десятку аутсайдеров рейтинга вошли:
В октябре курирующий нацпроект «Жилье и городская среда» вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что в 2019 году будет сдано 78–80 млн кв. м жилья, а не 75 млн, как прогнозировал Минстрой. Прогнозы основываются на успешном, с точки зрения Белого дома, переходе на проектное финансирование строительства — хотя 80% компаний на него так и не перешли — и ускорении сдачи домов. Сами строители в будущем отрасли уверены гораздо меньше.
Подробности — в публикации “Ъ” «Белый дом поверил в прибавку жилплощади».
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