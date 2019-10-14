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Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья

С июля 2018-го по июнь 2019 года больше всего жилья в пересчете на одного жителя было построено в Ленинградской и Московской областях, свидетельствует исследование «РИА Новости». Меньше всего жилья строят на Чукотке и в Магадане. В целом по итогам первого полугодия 2019 года ввод жилья вырос на 3,7% (до 30,1 млн кв. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Агентство ссылается на данные Росстата. В топ-10 регионов по строительству жилья вошли:

  • 1) Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека),
  • 2) Московская область (1,111 кв. м),
  • 3) Тюменская область (0,8 кв. м),
  • 4) Калининградская область (0,8 кв. м),
  • 5) Краснодарский край (0,8 кв. м);
  • 6) Ульяновская область (0,8 кв. м),
  • 7) Белгородская область (0,8 кв. м),
  • 8) Липецкая область (0,8 кв. м),
  • 9) Воронежская область (0,7 кв. м),
  • 10) Тамбовская область (0,7 кв. м).

Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе и Магаданской области. В десятку аутсайдеров рейтинга вошли:

  • 75) Ненецкий автономный округ (0,24 кв. м жилья на человека),
  • 76) Волгоградская область (0,23 кв. м),
  • 77) Республика Бурятия (0,22 кв. м),
  • 78) Хабаровский край (0,21 кв. м),
  • 79) Амурская область (0,20 кв. м),
  • 80) Забайкальский край (0,17 кв. м),
  • 81) Еврейская автономная область (0,16 кв. м),
  • 82) Камчатский край (0,08 кв. м),
  • 83) Мурманская область (0,07 кв. м),
  • 84) Магаданская область (0,025 кв. м),
  • 85) Чукотский автономный округ (0,024 кв. м).

В октябре курирующий нацпроект «Жилье и городская среда» вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что в 2019 году будет сдано 78–80 млн кв. м жилья, а не 75 млн, как прогнозировал Минстрой. Прогнозы основываются на успешном, с точки зрения Белого дома, переходе на проектное финансирование строительства — хотя 80% компаний на него так и не перешли — и ускорении сдачи домов. Сами строители в будущем отрасли уверены гораздо меньше.

Подробности — в публикации “Ъ” «Белый дом поверил в прибавку жилплощади».

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