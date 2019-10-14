Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья

С июля 2018-го по июнь 2019 года больше всего жилья в пересчете на одного жителя было построено в Ленинградской и Московской областях, свидетельствует исследование «РИА Новости». Меньше всего жилья строят на Чукотке и в Магадане. В целом по итогам первого полугодия 2019 года ввод жилья вырос на 3,7% (до 30,1 млн кв. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Агентство ссылается на данные Росстата. В топ-10 регионов по строительству жилья вошли:

1) Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека),

2) Московская область (1,111 кв. м),

3) Тюменская область (0,8 кв. м),

4) Калининградская область (0,8 кв. м),

5) Краснодарский край (0,8 кв. м);

6) Ульяновская область (0,8 кв. м),

7) Белгородская область (0,8 кв. м),

8) Липецкая область (0,8 кв. м),

9) Воронежская область (0,7 кв. м),

10) Тамбовская область (0,7 кв. м).

Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе и Магаданской области. В десятку аутсайдеров рейтинга вошли:

75) Ненецкий автономный округ (0,24 кв. м жилья на человека),

76) Волгоградская область (0,23 кв. м),

77) Республика Бурятия (0,22 кв. м),

78) Хабаровский край (0,21 кв. м),

79) Амурская область (0,20 кв. м),

80) Забайкальский край (0,17 кв. м),

81) Еврейская автономная область (0,16 кв. м),

82) Камчатский край (0,08 кв. м),

83) Мурманская область (0,07 кв. м),

84) Магаданская область (0,025 кв. м),

85) Чукотский автономный округ (0,024 кв. м).

В октябре курирующий нацпроект «Жилье и городская среда» вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что в 2019 году будет сдано 78–80 млн кв. м жилья, а не 75 млн, как прогнозировал Минстрой. Прогнозы основываются на успешном, с точки зрения Белого дома, переходе на проектное финансирование строительства — хотя 80% компаний на него так и не перешли — и ускорении сдачи домов. Сами строители в будущем отрасли уверены гораздо меньше.

Подробности — в публикации “Ъ” «Белый дом поверил в прибавку жилплощади».