Правящая партия в Польше лидирует на выборах по данным экзитпола

Правящая партия «Закон и справедливость» экс-премьера Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше по данным экзитпола компании Ipsos, сообщает телеканал TVP. Согласно опросу, она набирает 43,6% голосов. Это позволит партии сохранить большинство мандатов в Сейме: она получит 239 из 460 мест.

На втором месте идет «Гражданская коалиция» (27,4%), на третьем — «Союз демократических левых сил» (11,9%). Польская крестьянская партия набрала 9,6%, объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» — 6,4%. Другие партии набрали 1,1%.

Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе, в Сенат — по одномандатным избирательным округам. Правом голоса обладают около 30 млн поляков.

О выборах читайте в материале “Ъ” «Польша остается консервативной».