Revolut пытается привлечь $1,5 млрд инвестиций для глобального расширения

Британский финтех-стартап Revolut нанял JP Morgan Chase для привлечения $1,5 млрд, сообщает Sky News. Компания намерена в течение ближайших месяцев получить от инвесторов порядка $500 млн, а также конвертируемый кредит на $1 млрд. Все эти средства пойдут на глобальную экспансию платежного сервиса. По словам источников телеканала, Revolut хочет добиться оценочной стоимости $5–10 млрд путем привлечения средств, что сделает стартап самой ценной финтех-компанией в Европе.

В конце сентября Revolut подписал соглашение о партнерстве с платежной системой Visa, которое открывает британской компании доступ на рынки 24 стран, среди которых США, Канада, Сингапур, Гонконг, Индия, Украина и Саудовская Аравия. Таким образом, общее количество стран, где будет работать Revolut, составит уже 55. При этом, как отмечают источники телеканала, в случае получения лицензии в США британский стартап намерен конвертировать свои облигации в акции.

Кирилл Сарханянц