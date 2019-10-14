Самый выигрывающий теннисист года

Успешное выступление в Шанхае позволило Даниилу Медведеву упрочить свое лидерство по количеству матчей, выигранных в этом году. Теперь их у него 59, что на 11 больше, чем у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, и на 12, чем у Роджера Федерера. Больше всего у Медведева побед на харде — 46. У занимающего второе место Стефаноса Циципаса их лишь 28. Лидирует россиянин также по выигранным матчам на турнирах престижной категории Masters 1000 — 21, у Надаля их на два меньше. А по числу сыгранных финалов (9) Медведева совершенно точно уже никто не обойдет. Ведь Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Стефанос Циципас и Доминик Тим провели лишь по пять решающих матчей.