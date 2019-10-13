Дорогие яхты становятся экологичнее

Миллиардерам предложили пересесть на яхты с водородным двигателем. Первый в мире концепт такой модели представили в Монако. На судне, помимо мотора, который не производит отходов, есть, например, искусственный водопад и вертолетная площадка. О том, сколько может стоить такой транспорт, разработчики пока не сообщают. Но, как отмечают аналитики, замена обычного двигателя на водородный может существенно увеличить цену судна. Что думают об экологичных суперъяхтах потенциальные покупатели из России? Выясняла Юлия Жданова.

112 метров блеска, обтекаемый изогнутый корпус, заостренный крейсерский нос — новая моторная яхта AQUA на презентации больше напоминала айсберг, чем морское судно. Этого и добивались разработчики. Внешний вид и дизайн внутренних помещений вдохновлен океанскими волнами. Внутри: семь кают с высокими потолками и огромными окнами, спа-зона в японском стиле, тренажерный зал и мини-водопад.

Но главная отличительная особенность заключается не в дизайне, а в двигателе — он будет работать на жидком водороде. Если суперъяхту построят, она станет первым в мире люксовым моторным судном, не загрязняющим океан. Единственный побочный продукт водородного двигателя — вода. Более того, разработчики обещают, что мотор работает абсолютно бесшумно.

Экологически чистые двигатели могут стать новым трендом на рынке морских судов, считает учредитель Baikal Yachts Group Сергей Гмыра. Его компания занимается проектированием и строительством суперъяхт. Эксперт уверен, что высокая цена нового двигателя не станет препятствием для состоятельных покупателей: «Яхта красивая, если реально она будет работать на хорошем водородном двигателе, я думаю, будут и другие производители, и заказчики появятся».

Суперъяхта с водородным двигателем, как обещают разработчики, будет преодолевать не более 7 тыс. км без дозаправки. Скорость судна составит 17 узлов, то есть чуть больше 30 км/час. Для сравнения, моторная суперъяхта Романа Абрамовича Eclipse развивает скорость в 25 узлов.

О моторных яхтах на водородном топливе задумывались и раньше. Например, в 2008 году британские разработчики предложили проект суперъяхты Acciona, ее длина должна составить 175 метров. Но дальше идеи дело не пошло. Пока водородный двигатель не сможет конкурировать в удобстве и стоимости с дизельными, отметил управляющий партнер Burevestnik Group Андрей Бойко: «Потенциальные покупатели этих яхт – люди достаточно прагматичные, потому что речь идет о сотнях миллионов долларов или евро.

Тренды важны, но вопросы цены, безопасности и функциональности будут стоять на первом месте.

На сегодняшний день дизельные двигатели чрезвычайно экономичны, также существуют гибридные установки. Есть много разных вариантов, которые уже давно опробованы в коммерческом флоте».

Потенциальные покупатели не готовы пока вкладывать средства в непроверенную технологию. Выходить в море на такой яхте может быть опасно, считает генеральный директор компании NDV Group Александр Хрусталев: «Жидкий водород – такое перспективное топливо, которое заменяет и литиевые батареи, и прочие источники. Перед тем, как покупать яхту на жидком водороде, я бы хотел все-таки посмотреть, как кто-то попробует выходить в море на таком судне, узнать характеристики, так как содержание яхты – это дорого».

На днях первый в мире корабль с водородным двигателем прибыл в порт Лондона. Катамаран Energy Observer или «Плавучая лаборатория» преодолел 18 тыс. миль после выхода с западного побережья Франции. Скорость движения судна пока совсем низкая — чуть больше семи узлов, то есть 12 км/ч. Стоимость проекта составила $4,7 млн. Его профинансировала компания Toyota. Участники экспедиции уверены, что через пять-десять лет эта технология будет доступна по всему миру.

В автомобильной отрасли водородные двигатели существуют более 40 лет. Сейчас такие машины выпускают в основном японские производители Honda и Toyota. Стоимость автомобилей от Toyota с двигателями на жидком водороде начинается от $58 тыс. За те же деньги можно купить авто премиум класса. Например, ценник на Jaguar модели XF начинается от $52 тыс.