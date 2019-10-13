Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер в Красном море

Саудовская Аравия отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, сообщил журналистам государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр, передает корреспондент “Ъ”.

«Конечно нет. Мы так себя не ведем. Мы обвиняем Иран потому атаки шли с севера, а не с юга. мы попросили ООН провести расследование, несколько стран присоединились к нему, как только оно будет завершено, мы опубликуем результаты»,— сказал министр. Он отметил, что об инциденте поступает противоречивая информация. «История не завершена. Давайте подождем выяснения, что случилось»,— заявил он.

Напомним, на иранском танкере в Красном море произошли взрывы и вспыхнул пожар. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте. Произошел разлив нефти в Красное море. Все члены экипажа находятся в безопасности.

С начала лета участились случаи нападений на танкеры в регионе. Так, два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям, в июне потерпели бедствие в Оманском заливе у побережья Ирана. Оба судна пострадали в результате торпедной атаки. США обвинили в нападении Иран.

Об июньском инциденте у берегов Ирана — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».