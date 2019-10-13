Шведский король урезал список наследников

Король Швеции Карл XVI Густав лишил королевского статуса пятерых внуков. Право претендовать на трон теперь осталось только у детей его старшей дочери — кронпринцессы Виктории. Все остальные внуки вместе со статусом и претензиями на корону лишаются еще и содержания. Как решение короля объясняют в семье шведских монархов? Выясняла Юлия Жданова.

Из королевского дома исключили двух детей принца Карла Филиппа и трех детей принцессы Мадлен, младших наследников короля Карла XVI Густава. Их биографии убрали с сайта королевского двора, отныне они не будут получать деньги на содержание от налогоплательщиков страны. Но они остаются членами монаршей семьи и сохраняют титулы герцогов. Принцесса Мадлен и ее брат — принц Карл Филипп приветствовали решение отца. Они считают это позитивным изменением в жизни своих наследников.

Король Карл XVI Густав хотел быть максимально честным с детьми и внуками и сосредоточиться на подготовке будущих наследников престола, сообщил в эксклюзивном интервью “Ъ FM” представитель королевского дома — маршал Фредерик Версель: «Мы наблюдали, как за последние десять лет королевская семья становилась больше. Король принял решение лишить монаршего статуса внуков своих младших детей – принцессы Мадлен и принца Карла Филиппа. Он сделал это, чтобы сосредоточиться на подготовке будущего главы государства — кронпринцессы Виктории и ее детей. Остальные его наследники и не ожидали, что им придется выполнять обязанности монархов. Это расставило точки над i в вопросе престолонаследия в королевской семье. Мы, конечно, отслеживали, как об этом решении говорили в шведских СМИ: на радио, телевидении и газетах, — и заявление короля восприняли очень позитивно.

Решение Карла XVI Густава можно отменить – тогда его внуки и старшие дети могут вернуть себе статус королевских особ при определенных обстоятельствах в будущем, если потребуется.

Но, мы надеемся, что этого никогда не произойдет».

Несколько лет назад шведская пресса писала о том, что содержание монаршей семьи увеличивается каждый год и его было бы неплохо сократить. Но финансовая отчетность доходов короля не подлежит подсчету извне, поэтому точно назвать цифру нельзя. Последние данные есть за 2015 год. Тогда на содержание монаршей семьи ушло около 65 млн шведских крон или чуть больше €6,5 млн. Деньги налогоплательщиков идут, в частности, на оплату поездок монархов, а также содержание конюшен и автопарка Карла XVI Густава. Там стоят не только современные автомобили, но и старинные кареты. Содержание дворцов и королевских художественных коллекций оплачивается отдельно. На это из казны отчисляется около 62,5 млн крон в год.

Сокращение расходов на содержание королевской семьи можно было бы назвать ожидаемым событием в стране, но эта новость не стала сенсацией, отметил житель Швеции — писатель Константин Зарубин: «Чтобы понять, почему люди этому рады, я могу вспомнить одну дискуссию, которую я как-то наблюдал на шведском телевидении. Это был спор между противником и сторонницей монархии. Один из главных аргументов противницы заключался в том, что нынешняя система в Швеции является нарушением прав человека, а именно членов шведской королевской семьи, потому что она лишает их права выбора собственной жизни, собственной судьбы. Меня это поразило.

Большинство шведов поддерживает монархию, потому что король является символом, который всем нравится.





Всем нравится семья и кронпринцесса Виктория, — они поставляют постоянную пищу для таблоидов, но, поскольку они никак с политикой не связаны, их символический образ не омрачается ничем».

Сейчас Карлу XVI Густаву 73 года, он приходится родственником королеве Великобритании Елизавете II и королю Бельгии Филиппу. Обладатель шведской короны, как и другие европейские монархи, исполняет лишь представительские функции.

Однако поддержка его величества Карла XVI Густава, как и его наследников, сейчас имеет огромное значение для самых высокопоставленных чиновников, отметил доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко: «Все европейские монархии очень разные – там разные тенденции развития королевских домов. Политическую роль монархов нельзя списывать со счетов окончательно .

Монарх служит стабилизирующим фактором на случай, если произойдут разные кризисы.





Шведский королевский дом пользуется колоссальной популярностью у шведского населения».

Следующим шведским монархом после короля Карла XVI Густава по праву престолонаследия должна стать кронпринцесса Виктория — его первая дочь. Сейчас ей 42 года, если она займет трон, то станет первой царствующей королевой в истории страны.

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