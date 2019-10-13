Путин: в случае ликвидации СНВ-3 мир станет более опасным и менее предсказуемым

Если Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет ликвидирован, то мир станет более опасным и менее предсказуемым, заявил президент России. Он выразил надежду, что второй холодной войны не будет, но отметил, что Россия в случае конфликта пострадает в наименьшей степени.

«Но если и он (СНВ-3.— “Ъ”) будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений, и это плохо. Уже другая будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем сейчас»,— сказал президент России в интервью в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Он отметил, что СНВ-3 — «последний инструмент» ограничения гонки вооружений.

Господин Путин также подчеркнул, что, благодаря, перспективным видам вооружений повторение холодной войны Россию затронет в наименьшей степени. «Перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно»,— сказал президент России.

Напомним, Россия и США ведут мониторинг ядерных арсеналов друг друга в рамках СНВ-3. Он истекает в феврале 2021 года. Россия предлагает продлить его еще на пять лет, однако власти США пока не сформулировали свою позицию по этому вопросу.

О дальнейших планах России читайте в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».