Путин: Трамп не может поладить с Россией из-за внутриполитических проблем

У России нет претензий к президенту США Дональду Трампу по поводу отношений двух стран, поскольку их нормализации мешает внутриполитическая повестка в Соединенных Штатах, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Москва «в любом случае будет работать с любым руководством США настолько, насколько руководство этого захочет».

«Мы все знаем, что говорит президент США господин Трамп по поводу российско-американских отношений, мы знаем, что еще в ходе предыдущей предвыборной кампании он высказывался за их нормализацию. Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов»,— сказал президент России в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Напомним, отношения России и США осложнились после того, как десять российских дипломатов не смогли получить визы США, чтобы посетить сессию Генассамблею ООН. Они должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже из-за невыдачи виз сорвалась поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Кроме того, в аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР устроил допрос депутата Госдумы члена комитета по международным делам Инги Юмашевой, которая направлялась на тот же форум.

Подробнее о визовом скандале между США и РФ — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».