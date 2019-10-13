Воронежский «Факел» вернулся на дно турнирной таблицы ФНЛ

По итогам 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» вновь оказался на последнем, 20-м месте турнирной таблицы с 12 очками. Еще один представитель Черноземья в ФНЛ – курский «Авангард» - находится в шаге от зоны вылета, на 15-м месте с 17 очками. Оба клуба в прошедшем туре уступили своим соперникам с минимальным счетом.

Так, «Авангард» на глазах 1,2 тыс. своих болельщиков проиграл подмосковному ФК «Чернтаново», пропустив единственной гол от соперников на 32-й минуте. После матча наставник курских футболистов Олег Василенко посетовал на то, что «в первом тайме нужно было быстрее работать с мячом». «Сложно было преодолевать насыщенную оборону. Мы имели моменты, но пропустили гол. Во втором тайме были лучше, но целостной игры не получилось. Создавали угрозы, не более»,- признался главный тренер.

«Факел» в том же туре встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». Причем матч проходил в Казани, на стадионе «Рубин», куда пришли всего около 520 зрителей. Номинальные хозяева открыли счет со штрафного удара уже на седьмой минуте и отстояли этот результат до финального свистка. Такую модель игры главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев на послематчевой пресс-конференции объяснит тем, что команда «проявила характер и волю к победе», просто «коллектив сражался». Главный тренер воронежского клуба Сергей Оборин был как обычно лаконичен. «Ничего неожиданного не скажу, - сразу предупредил он журналистов. - Сначала необязательный фол, а затем сквозь стенку непонятно как пролетает мяч. Гол подарили сопернику. О чем договаривались с ребятами, частично не выполнили. Моменты создаем, а забить не можем. В таком случае победить нельзя».

В следующем туре 19 октября «Авангард» встретится на своем поле с «Текстильщиком» из Иваново, еще одним аутсайдером ФНЛ. «Факел» же в Воронеже примет крепкого средника – ярославский «Шинник».

О том, кто все еще старается изменить результаты воронежского «Факела», в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба».

Андрей Цветков