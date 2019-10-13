МИД РФ обвинил США в попытке «подорвать работу» ООН

Вашингтон «явно пытается подорвать» работу Организации Объединенных Наций (ООН) не только «предвзятой политикой» по выдаче виз членам делегаций, но и игнорированием взносов в бюджет ООН, говорится в сообщении МИД РФ. По его информации, долг США перед бюджетом ООН уже превысил $1 млрд.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги»,— отмечено в сообщении. Россия входит в число добросовестных плательщиков, подчеркнуло министерство. «Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине»,— сообщил МИД РФ.

Министерство напомнило, что во вторник генсекретарь ООН Антониу Гутерриш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения Организации. Более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты организации. «Таким образом, уже в ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг»,— говорится в сообщении.

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению — ключевое подразделение Секретариата — начнет принимать меры жесткой экономии: с середины октября для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи будет обеспечиваться проведение только двух заседаний в день, в то время как ранее дипломаты зачастую заседали вечером и ночью. «Объем документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков ООН, будет ограничен. Также в ООН прибегнут к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений»,— заявил МИД РФ.

О том, как прошла 74-й сессия Генассамблеи ООН,— в материале “Ъ” «Организация разобщенных наций».