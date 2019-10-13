В Тунисе проходит второй тур президентских выборов

В Тунисе открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Гражданам необходимо выбрать президента из двух кандидатур — независимого кандидата Кайса Саида и медиамагната Набиль аль-Каруи.

Высшая независимая комиссия по выборам объявит победителя в понедельник, 14 октября. Президент избирается сроком на пять лет.

В первом туре, который состоялся 15 сентября, господин Саид получил 18,4%, а господин аль-Каруи — 15,6%. Перед участием в президентской гонке медиамагнат был выпущен из тюрьмы, где содержался после обвинений в коррупции и финансовых махинациях.

Досрочные президентские выборы были назначены в связи со смертью в июле этого года 92-летнего Беджи Каида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. В первом туре приняли участие 26 кандидатов.

В стране также прошли выборы в парламент. Высшая независимая комиссия по выборам объявила, что партия умеренных исламистов «Ан-Нахда» получила 52 депутатских мандата из 217. Второе место заняла партия аль-Каруи под названием «Кальб Тунис», у нее 38 мест, третье место досталось «Демократическому движению» — 22 мандата. Еще 21 место получила партия «Карама».

О том, на чем придется сосредоточиться новому главе государства, читайте в материале “Ъ”.