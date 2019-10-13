СМИ рассказали о случайной помощи США России

Американский журнал The National Interest рассказал, как США своими действиями случайно «помогают» России. Речь идет об улучшении позиций Москвы в энергетическом секторе. После введения американских санкций против Ирана и Венесуэлы, бывшие партнеры Тегерана и Каракаса перешли на российскую нефть.

Торговая война между США и КНР позволила России закрепиться на китайском рынке. После взаимного увеличения тарифов на производителей сжиженного природного газа Пекин начал покупать акции в российских СПГ-проектах в Арктике. В 2016 году Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию.

Несмотря на вводимые санкции, экспорт российского газа в Европу увеличивается каждый год, а по итогам 2018 года «Газпром» достиг рекордных продаж в ЕС.

О том, как санкции США влияют на российский бизнес, читайте в публикации “Ъ” «Российский СПГ атаковали рикошетом».