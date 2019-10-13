В результате аварии в подмосковной Кашире погибли 5 человек и еще 5 пострадали

В Кашире Московской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пятеро получили ранения. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального МЧС, лобовое столкновение двух автомобилей произошло близ деревни Каменка (городской округ Кашира) на 134-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» (до 2018 года — М6).

«Пострадали десять человек, в том числе трое детей, из них пять человек погибли, в том числе ребенок»,— сказал собеседник. Он уточнил, что столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris из службы такси. О причинах аварии не сообщается.