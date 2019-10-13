Для разгона экоактивистов в Брюсселе применили слезоточивый газ

Полиция Брюсселя применила против активистов движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») слезоточивый газ и водометы, после того как они заблокировали движение транспорта. Около 300 манифестантов были задержаны, передает Reuters. Активисты, занявшие Королевскую площадь, планировали проникнуть в сад королевского дворца.

Экоактивисты движения Extinction Rebellion в понедельник, 7 октября, начали в разных странах акцию, в рамках которой они блокируют улицы и дороги, чтобы привлечь внимание к изменению климата и другим экологическим проблемам. Акции протеста прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Амстердаме, Нью-Йорке, Сиднее и других городах.

В апреле активисты Extinction Rebellion уже проводили акции в Лондоне, тогда они длились восемь дней, было задержано в общей сложности более 1,1 тыс. человек.