В результате взрыва бомбы на границе Кении и Сомали погибли 11 полицейских

Глава полиции Кении Хилари Мутямбай сообщил об 11 погибших полицейских в результате взрыва бомбы на границе страны с Сомали. Взрывное устройство, заложенное у обочины дороги в районе города Либои, сработало, когда мимо проезжала патрульная машина, передает AP.

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна организация, однако подозреваются боевики радикальной организации «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) из Сомали.

В июле 2019 года десять человек погибли и около десяти пострадали в результате взрыва бомбы в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали. Тогда ответственность за атаку взяла на себя «Аш-Шабаб».