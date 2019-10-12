Украина попросит усилить давление на Россию на встрече глав МИД ЕС

Киев попросит Европу усилить давление на Москву на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится 14 октября в Люксембурге сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, украинские власти сейчас идут на «довольно болезненные шаги» по Донбассу, которые вызывают протесты у части общества.

«Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения (по Донбассу.—“Ъ”) не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать. Поскольку если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться»,— сказал господин Пристайко агентству «Укринформ».

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера», а также разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Отвод сил должен был начаться 7 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил был сорвано из-за нарушения перемирия со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Новая попытка разведения сил была назначена на 9 октября, однако и она закончилась провалом.

О причинах срыва договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».