Сирия может перейти к военному «отсутствию»

Из Сирии должны уйти все иностранные военные — такое заявление сделал президент Владимир Путин в интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic. Сейчас в Сирии находятся военные из России, Ирана и США. Также наземную операцию в республике на этой неделе начала Турция. Она называется «Источник мира». Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, ее цель — разгромить курдские вооруженные формирования на севере арабской республики.

Впрочем, рано или поздно Сирию должны покинуть все иностранные войска. Россия, по словам Владимира Путина, также будет готова вывести вооруженные силы, если официальному правительству больше не понадобится помощь.

Владимир Путин, президент России: «Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже. Мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнерами — и с иранскими, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским партнерам. Я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия».

Заявление Владимира Путина — это призыв к дипломатическому урегулированию конфликта, который может запустить новый этап переговоров по Сирии, полагает завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко: «На таком напряженном фоне заявления президента Владимира Путина о необходимости освобождения территории Сирии от нелегитимного иностранного военного присутствия — это призыв начать политический диалог, обсуждать ситуацию в новом дипломатическом формате для того, чтобы избежать очень серьезного военного столкновения. Ситуация нагнетается еще и тем, что был обстрел американского спецназа, хотя турки это отрицают. И Европа сейчас бьет в колокола — может начаться гуманитарный кризис.

Закручивается очень серьезный узел противоречий на территории Сирии.

И в данный момент, безусловно, нужно, чтобы кто-то поставил вопрос о необходимости политического процесса. Сейчас между дипломатическими ведомствами — Вашингтон, Москва, Тегеран и Анкара — ведутся очень активные переговоры».

Уход иностранных войск грозит Сирии новыми внутренними столкновениями, и в ближайшее время никто из заинтересованных сторон из республики не уйдет, уверен директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев: «Основным форпостом «Исламского государства» на территории Сирии остался Идлиб. Там большое количество боевиков — около 34 тыс. Владимир Путин еще в 2015-16 годах заявляла, что операция подходит к концу и Россия вывела большое число военнослужащих, но ситуация пока не позволяет вывести всех. Соединенные Штаты постоянно заявляют, что они уходят, тем не менее, они там остаются и разворачивают центры дислокации своих войск. Турция ввела сейчас войска и фактически ведет военную операцию против курдов. Представители Исламской Республики Иран соблюдают определенный нейтралитет, хотя иранские войска тоже есть на территории страны.

Что касается заявления Владимира Путина о том, что все должны покинуть Сирию, то, если все это сделают, включая Россию, Башар Асад останется со своими проблемами наедине».

В начале следующей недели Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита планируется подписание около 30 документов.

Владимир Соколов