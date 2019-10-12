Клаудио Раньери возглавил «Сампдорию»

Клаудио Раньери назначен главным тренером итальянской «Сампдории», контракт подписан до 30 июня 2021 года, сообщается на сайте клуба.
Президент «Сампадории» Массимо Ферреро пожелал Раньери и его команде хорошей работы, которая будет «основана на страсти и преданности делу».
?? #Ranieri e il nuovo allenatore della #Sampdoria ?? https://t.co/oKWrQFaOmF pic.twitter.com/2CrfMeDY3T— U.C. Sampdoria (@sampdoria) 12 октября 2019 г.
До «Сампдории» Клаудио Раньери работал с клубом «Рома», он ушел с поста главного тренера после окончания сезона 2018/2019. На протяжении своей карьеры Раньери возглавлял не только итальянские клубы («Ювентус», «Интер», «Фиорентина», «Наполи» и другие), но и испанские («Атлетико» и «Валенсия»), французские («Монако» и «Нант»), а также английские «Челси», «Лестер Сити» и «Фулхэм». Под руководством Клаудио Раньери «Лестер» впервые стал чемпионом Англии (2015/16).
Ранее главным тренером «Сампадории» был Эусебио Ди Франческо. После семи туров чемпионата Италии клуб занимает последнее место.
просмотров: 159878
просмотров: 125707
просмотров: 103725
просмотров: 72345
просмотров: 67546