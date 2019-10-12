Греческая церковь признала право Варфоломея дать Украине автокефалию

Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Бывший президент Украины Петр Порошенко, при котором страна получила автокефалию, выразил надежду, что в дальнейшем все православные церкви признают «свою украинскую сестру».

«Москва не смогла остановить этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных»,— написал господин Порошенко в Facebook.

Последствия такого решения Элладской церкви для отношений с Русской православной церковью оценит Священный синод Московского патриархата, сообщил замглавы отдела внешних церковных связей МП протоиерей Николай Балашов. «Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской Церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет укрепить отношения между автокефальными Церквами Великой России и Украины»,— сказал он «РИА Новости».

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь. При поддержке патриарха Варфоломея был запущен процесс по ее созданию. 15 декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания. В РПЦ украинскую церковь назвали собранием раскольников.

Подробности — в материале “Ъ” «Автокефалия с ограниченной ответственностью».