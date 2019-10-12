Лидеры каталонских сепаратистов могут получить до 15 лет тюрьмы

Лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году, могут приговорить к 15 годам тюремного заключения. Приговор по обвинению в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств может быть обнародован уже в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали его незаконным.

10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Это будут четвертые выборы в стране за четыре года, до этого выборы в Испании проходили в конце апреля. Тогда победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента. Второе место заняла правоцентристская Народная партия, явка составила 75%.

Подробности — в материале “Ъ” «Каталонские сепаратисты сыграют главную роль в формировании испанского правительства».