Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 16-летней девочки в Ижевске

Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело по факту избиения 16-летней девочки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

В ходе расследования установлено, что инцидент произошел вечером 28 сентября в лесопосадке вблизи дома №43 по ул. Салютовская. Как отмечают следователи, группа девушек и молодых людей в возрасте 15-17 лет, из хулиганских побуждений, нанесли побои 16-летней девушке, в результате чего она получила телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

«Личности непосредственных участников драки установлены, остальные участники устанавливаются», - отмечено в сообщении пресс-службы следственного управления.

Отметим, что 11 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту группового избиения несовершеннолетней девочки в Ижевске. Ранее проверку по факту размещения в соцсетях видео с избиением несовершеннолетней инициировала прокуратура.