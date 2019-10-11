Прокуратура начала проверку по размещенному в сосцетях видео с избиением девочки в Ижевске

Прокуратура инициировала проверку по факту размещения в соцсетях видео с избиением несовершеннолетней девочки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурором Устиновского района Ижевска по поручению прокуратуры республики проводится проверка причин и условий, способствующих совершению правонарушения в связи с публикацией 10 октября 2019 года в сети интернет видео, на котором группа лиц наносит побои несовершеннолетней девочке. В ходе проверки будет дана принципиальная оценка работы органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ранее доследственную проверку по факту размещения обозначенного видео начал СК по Удмуртии. Следователи выполняют комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.