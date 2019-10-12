Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с 3 октября собрал в российском прокате 1 млрд 16 млн руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В день премьеры кинолента заработала 114,05 млн руб., а за первые выходные — 633,8 млн руб. Фильм посмотрели уже более 3,5 млн зрителей.

В США «Джокер» за первый уикенд собрал $93,5 млн, установив рекорд. Напомним, в сентябре лента получила главный приз Венецианского фестиваля — «Золотого льва». При этом фильм вызвал и волну критики.

О причинах противоречивой реакции — в материале “Ъ” «Человек, который смеется последним».