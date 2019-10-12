В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Предупреждение действует до конца сегодняшнего дня, 12 октября.

По прогнозу синоптиков, в столице будет облачно, ожидается дождь, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха составит 10–12°С (по области 7–12°С). Завтра, 13 октября, также прогнозируется небольшой дождь. Температура поднимется до 12–14°С (по области 10–15°С).