Из-за приближающегося тайфуна 50 тыс. домов в Японии остались без света

Из-за приближающегося тайфуна Hagibis (в переводе с тагальского языка означает «скорость») 50 тыс. домов в Японии остались без света, сообщает телеканал NHK. По данным Kyodo, в префектуре Тиба из-за сильного ветра погиб один человек, пятеро получили травмы.

Японское метеорологическое агентство заявило, что тайфун приближается к стране со скоростью 25 км/ч. Порывы ветра достигают 65 км/ч. Агентство предупреждает о рекордном выпадении осадков в восточной части Японии.

Токийский международный аэропорт Ханэда приостановил работу в 14:00 по местному времени (8:00 мск), сообщило Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны. По данным NHK, 1,79 млн человек в префектурах Токио, Гумма, Яманаси, Сидзуока, Канагава, Миэ и Тиба получили уведомление о необходимости эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что тайфун принесет в Токио сильнейшие за последние 60 лет дожди. Власти Японии призвали жителей территорий, которые будут затронуты тайфуном, готовиться к его приближению, запасать воду и продукты на несколько дней, Японские авиакомпании ANA Holdings и Japan Airlines отменили многие рейсы в токийских аэропортах. Также отменены скоростные поезда из Нагои в Токио и многие местные поезда в районах, которым угрожает тайфун. Кроме того, отменены два назначенных на субботу мачта чемпионата мира по регби, который проходит сейчас в Японии, и перенесена и квалификация Гран-при Японии Формулы-1.