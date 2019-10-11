Сильнейший за последние годы тайфун приближается к Японии

Тайфун Hagibis (что в переводе с тагальского языка означает «скорость») приближается к Японии. По прогнозам, он обрушится на Японские острова в субботу. Ожидается, что тайфун принесет в Токио сильнейшие за последние 60 лет дожди. Многим территориям в центральной и восточной Японии, включая регион Канто, где находится Токио, угрожают сильный ветер до 70 м/с, высокие волны и рекордный уровень осадков, из-за чего повышается риск наводнений и оползней.

По словам главы подразделения по прогнозированию японского Метеорологического агентства Ясуси Кадзихары, Hagibis сравним с тайфуном Ida (Kanagawa), обрушившимся на центральную и восточную Японию в 1958 году, в результате которого погибла 1,2 тыс. человек. Hagibis — 19-й тайфун, который обрушится на Японию за нынешний год.

Власти Японии призвали жителей территорий, которые будут затронуты тайфуном, готовиться к его приближению, запасать воду и продукты на несколько дней, жителей некоторых районов призвали эвакуироваться до приближения тайфуна. Японские авиакомпании ANA Holdings и Japan Airlines отменили многие рейсы токийских аэропортах. Также отменены скоростные поезда из Нагои в Токио, многие местные поезда в районах, которым угрожает тайфун. Кроме того, отменены два назначенных на субботу мачта чемпионата мира по регби, который проходит сейчас в Японии и перенесена и квалификация Гран-при Японии Формулы-1.

Яна Рождественская