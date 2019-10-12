Минтранс и МВД России подготовят проект поправок в ПДД о гироскутерах в течение недели

МВД РФ и Минтранс подготовят проект поправок в правила дорожного движения (ПДД) об электросамокатах и гироскутерах в течение двух недель, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин ТАСС. По его словам, штатное расширение числа сотрудников ГИБДД в случае внесения поправок не планируется.

«В настоящее время мы (МВД и Минтранс.— “Ъ”) в рабочем порядке согласуем позицию по данному вопросу в течение недели-другой, после чего начнется официальная процедура согласования с заинтересованными органами исполнительной власти, и одновременно будет вынесено на общественное обсуждение»,— сказал господин Митрошин. Он отметил, что ГИБДД планирует справляться с дополнительной нагрузкой, которая может возникнуть в случае внесения поправок, теми силами, которые имеются в настоящее время.

Господин Митрошин добавил, что пока неизвестно будут ли внесены соответствующие поправки в КоАП или будут применяться уже действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас водители электрических транспортных средств наказываются как пешеходы — сумма штрафа составляет 500 рублей.

Напомним, в ПДД может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности» — речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. Детали разрабатываемых поправок к ПДД господин Митрошин обнародовал в эфире “Ъ FM”.

При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее (как велосипедисты). Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В ПДД добавят средств передвижения».