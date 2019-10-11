Паралимпийский комитет России официально пригласили на Олимпиаду 2020 года в Токио

Международный паралимпийский комитет (МПК) прислал Паралимпийскому комитету России (ПКР) официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио. Как сообщается на сайте ПКР, численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18–20 видах спорта.

XVI Паралимпийские летние игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года. В них ожидается участие 4400 спортсменов из 160 стран, которые разыграют 540 комплектов медалей в 22 видах спорта.

Напомним, сборная России не принимала участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК. Паралимпийский комитет России был восстановлен в правах в феврале 2019 года. Это событие стало первым заметным практическим последствием январского решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) о возвращении полноценного статуса Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Российские паралимпийцы прошли реабилитацию».