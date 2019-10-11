Концерт группы «Ленинград» в выходные ограничит движение на Крестовском острове

В связи с проведением концерта группы «Ленинград» на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 12 октября, на Крестовском острове в Петербурге вводятся дорожные ограничения.

В частности, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 00:00 12 октября до 00:00 13 октября будет полностью прекращено движение транспорта по Савиной улице — в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, а также по участкам Крестовского проспекта, Южной и Северной дорог и по Велосипедной аллее.

По ряду других улиц в разные временные промежутки субботы и воскресенья также вводятся дополнительные ограничения, включая запрет на остановку транспорта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что движение в Петроградском районе Петербурга ограничат до 1 ноября из-за работ по прокладке электрокабеля.