В Петербурге ограничат движение на Петроградской стороне

С 9 октября по 1 ноября в связи с продолжением работ по прокладке электрокабеля в Петроградском районе Петербурга полностью закрывается направление движения транспорта по улице Профессора Попова — от проспекта Медиков к Аптекарской набережной. Кроме этого ограничения будут действовать на перекрестке улицы Профессора Попова и Аптекарской набережной. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

При этом по той же причине на период с 19:00 25 октября до 08:00 28 октября движение будет закрыто по улице Профессора Попова — от Аптекарского проспекта до Инструментальной улицы, уточнили в ГАТИ.

Одновременно с этим из-за продолжающихся работ по строительству газопровода с 9 по 18 октября закрывается движение транспорта по улице Академика Павлова — от Аптекарской набережной до проспекта Медиков, а с 9 октября по 2 ноября — направление движения по улице Академика Павлова от Уфимской улицы к Аптекарской набережной.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент в Петербурге продолжают действовать ограничения движения транспорта из-за дорожного ремонта на Вантовом мосту.