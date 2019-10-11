Между Петербургом и Псковом запустят ночные «Ласточки»

С 1 ноября между Петербургом и Псковом начнут курсировать ночные «Ласточки». Дополнительная пара поездов имеет улучшенную компоновку мест.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), поезд из Петербурга будет отправляться в 23:30 по мск., из Пскова — в 22:40 по мск. Время в пути составит три с половиной часа.

Запуск дополнительных «Ласточек» в ОЖД объяснили высоким спросом со стороны пассажиров. Напомним. что сейчас между городами курсируют три пары скоростных электричек.