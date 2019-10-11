В Приморском районе Петербурга начались работы по очистке реки Глухарки

На реке Глухарке в Приморском районе Петербурга начались работы по расчистке ее русла от донных отложений. Одновременно с этим специалисты очищают также левый приток реки — Восточный канал Юнтоловской дачи. Всего с водоемов планируется вывезти более 82 тыс. кубометров донных отложений и поднять более 290 затопленных предметов, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Как уточнили специалисты, очистка реки и канала будет проводиться способом «из-под воды» — с использованием экскаваторов на понтонах. Работы предполагается завершить до конца текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Росприроднадзор по Северо-Западу оштрафовал завод АО «ОДК – Климов» за загрязнение нефтепродуктами другого водоема Приморского района Петербурга — Шуваловского карьера.