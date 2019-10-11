В Петербурге выставлено на торги здание бывшего лицея 1016 года постройки

На электронной площадке Российского аукционного дома на торги в Петербурге выставлен комплекс зданий бывшего лицея 1916 года постройки, расположенного на набережной реки Мойки, д. 26. Начальная цена лота составляет 399,6 млн рублей, шаг аукциона — 0,5 млн руб. Это самый дорогой и крупный по площади объект, выставленный на продажу за последние девять лет, сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Приватизации подлежат три корпуса: литеры А, Б и Г общей площадью около 4,1 тыс. кв.м. Площадь земельного участка под ними составляет 2,4 тыс. кв.м.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что РАД был выбран организатором торгов по продаже имущества Петербурга в рамках приватизации. С компанией заключен договор сроком на три года.